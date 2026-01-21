Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Damai Hari Lubis Buka-bukaan soal Pertemuan dengan Jokowi di Solo Usai Tak Jadi Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |00:37 WIB
Damai Hari Lubis Buka-bukaan soal Pertemuan dengan Jokowi di Solo Usai Tak Jadi Tersangka
Joko Widodo (Jokowi)/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Damai Hari Lubis mengatakan, bahwa ia saat ini dalam posisi serba salah usai tidak lagi menjadi tersangka kasus  tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Damai Lubis dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa (20/1/2026) malam.

Menurutnya, gugurnya status tersangka ini lantaran memang dia tidak bersalah dalam kasus Ijazah tersebut.

"Saya memang dalam posisi serba salah, mungkin publik berharap kepada saya dan Eggi untuk terus berjuang diharapkan kami tapi saya tidak bersalah dengan Eggi, hanya posisi serba salah, pahami ya. Posisi saya yang salah tapi saya tidak bersalah karena apa, kan gitu," kata Damai.

Damai sebelumnya sempat menemui Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Damai melalui restorative justice.

"Saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi itu pemulihan saya tersangka, saya tidak terlapor," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Ahli Meringankan Uji Ijazah Jokowi: Hasilnya Sama dengan Roy Suryo Cs
3 Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Diperiksa Hari Ini, Berikut Daftarnya
Eks Wakapolri: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs dan SP3 Eggi Sudjana Sangat Aneh!
DPR Harap Tersangka Lain Kasus Ijazah Jokowi Diselesaikan Lewat RJ
Eggi Sudjana ke Malaysia Usai SP3 Kasus Ijazah Jokowi Terbit: Jalani Pengobatan
Refly Harun Tuding Penyidik Panik Limpahkan Berkas Roy Suryo Cs ke Kejaksaan
