Damai Hari Lubis Buka-bukaan soal Pertemuan dengan Jokowi di Solo Usai Tak Jadi Tersangka

JAKARTA - Damai Hari Lubis mengatakan, bahwa ia saat ini dalam posisi serba salah usai tidak lagi menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Damai Lubis dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa (20/1/2026) malam.

Menurutnya, gugurnya status tersangka ini lantaran memang dia tidak bersalah dalam kasus Ijazah tersebut.

"Saya memang dalam posisi serba salah, mungkin publik berharap kepada saya dan Eggi untuk terus berjuang diharapkan kami tapi saya tidak bersalah dengan Eggi, hanya posisi serba salah, pahami ya. Posisi saya yang salah tapi saya tidak bersalah karena apa, kan gitu," kata Damai.

Damai sebelumnya sempat menemui Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Damai melalui restorative justice.

"Saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi itu pemulihan saya tersangka, saya tidak terlapor," katanya.