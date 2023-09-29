Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Penumpang Kapal Pembawa Sawit yang Tenggelam di Inhil Ditemukan Tewas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |03:53 WIB
Dua Penumpang Kapal Pembawa Sawit yang Tenggelam di Inhil Ditemukan Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PEKANBARU - Upaya pencarian penumpang kapal pembawa bibit sawit di Desa Kuala Rumbai Kec Kempas Kabupaten Inhil, Riau membuahkan hasil. Keduanya yakni Suroto (40) dan Rido (6) berhasil ditemukan tim SAR.

Namun keduanya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban pertama yang ditemukan adalah Rido. Dia ditemukan pada titik koordinat LKP 0°30'30.19"S 102°55'52.99"E se.

"Penemuan pertama korban perahu tenggelam adalah Rido. Dia ditemukan pada Pukul 20.20 WIB," kata Kepala Kantor SAR Pekanbaru Budi Cahyadi Kamis (28/9/2023) malam.

Kemudian tidak berapa lama, Tim SAR kembali menemukan korban kedua. Dimana Suroto ditemukan pada pukul 20.30 WIB. Korban Suroto ditemukan dalam keadaan meningal pada titik koordinat 0° 30’ 24”S 102° 55’ 54”E.

"Ditemukan sejauh 230 M ke arah hilir dari lokasi awal. Selanjutnya kedua korban dievakuasi ke rumah duka," imbuhnya.

Peristiwa ini terjadi ketika kapal yang membawa bibit kelapa sawit melintasi sungai bawah jembatan di Desa Sungai Gantang-Desa Mumpa, Kecamatan Kempas pada 27 September 2023. Saat itu, Asparudin, korban yang selamat, berada di bagian belakang kapal sebagai kemudi, sementara Muhammad Rido Algozali berada di belakang kapal dan Suroto berada di bagian depan.

Halaman:
1 2
      
