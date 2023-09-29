Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Bandar Judi Togel Online Ditangkap saat Koordinir Pemasangan

Nila Kusuma , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |15:02 WIB
2 Bandar Judi Togel Online Ditangkap saat Koordinir Pemasangan
Bandar judi togel ditangkap saat koordinir pemasangan/Foto: Nila Kusuma
A
A
A

 

KARAWANG - Polres Karawang meringkus bandar judi togel online yang beroperasi di dua kecamatan. Salah seorang bandar, OM (49), seorang wanita merupakan residivis kambuhan. Polisi meringkus keduanya di tempat berbeda.

Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Arief Bastomy mengatakan, polisi menangkap OM dan DM (38) di dua kecamatan dalam operasi pekat yang digelar Polres Karawang dalam 10 hari terakhir.

 BACA JUGA:

Tersangka OM ditangkap di Kecamatan Lemahabang yang menjadi wilayah operasi perjudian togel online. Sedangkan DM ditangkap di Kecamatan Klari saat menjalankan aksinya.

"Kami tangkap keduanya di wilayah operasi mereka saat sedang menjadi bandar judi. Mereka ditangkap tanpa perlawanan," kata Arief Bastomy saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Jumat (29/9/23).

 BACA JUGA:

Menurut Arief, penangkapan terhadap kedua bandar judi togel online ini bermula ketika Tim Sanggabuana Polres Karawang melakukan operasi pekat di dua kecamatan tersebut.

Saat sedang patroli itu Tim Sanggabuana mendapat informasi ada kegiatan perjudian online yang dibandari oleh keduanya. Mendapat informasi tersebut polisi langsung bergerak menuju lokasi pemasangan judi online.

"Kami mendapati tersangka sedang mengkordinir pemasangan judi online. Kemudian keduanya langsung kami tangkap saat itu juga," katanya.

Halaman:
1 2
      
