Gempa M3,5 Guncang Jayapura Papua

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (29/9/2023), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 22:24 WIB.

BMKG menyampaikan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 29-Sep-2023 22:24:20WIB, Lok:2.31LS, 140.13BT (81 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )