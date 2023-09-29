JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (29/9/2023), malam ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 22:24 WIB.
BMKG menyampaikan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.5, 29-Sep-2023 22:24:20WIB, Lok:2.31LS, 140.13BT (81 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )