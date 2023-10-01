Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Bom Bunuh Diri Tewaskan 59 Orang, Menteri Pakistan Salahkan India

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:20 WIB
Serangan Bom Bunuh Diri Tewaskan 59 Orang, Menteri Pakistan Salahkan India
Foto: Reuters.
QUETTA - Jumlah korban tewas akibat ledakan besar di sebuah masjid di Pakistan meningkat menjadi 59 orang pada Sabtu, (30/9/20230 ketika pemerintah berjanji untuk menemukan pelakunya dan menuduh badan intelijen India terlibat.

Ledakan pada Jumat, (29/9/2023) menghancurkan sebuah masjid di Mastung di provinsi selatan Balochistan setelah seorang pembom meledakkan bahan peledaknya di dekat kendaraan polisi tempat orang-orang berkumpul untuk prosesi memperingati hari lahir Nabi Muhammad.

Para pejabat Pakistan telah lama mengklaim bahwa India mensponsori kelompok-kelompok kekerasan di Pakistan – klaim yang selalu dibantah oleh India.

“Masyarakat sipil, militer dan semua lembaga lainnya akan bersama-sama menyerang elemen-elemen yang terlibat dalam bom bunuh diri Mastung,” kata Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bugti kepada media di ibu kota Balochistan, Quetta, sebagaimana dilansir Reuters.

“RAW terlibat dalam serangan bunuh diri itu,” tambahnya, merujuk pada badan intelijen Research & Analysis Wing (RAW) India. Dia tidak memberikan rincian atau bukti atas dugaan keterlibatan tersebut. 

Kementerian luar negeri India dan juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
