HOME NEWS NASIONAL

Obrolan Santai Ahmad Yani dengan Anaknya-Anaknya Sehari Sebelum Gugur di Tangan PKI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |04:21 WIB
Obrolan Santai Ahmad Yani dengan Anaknya-Anaknya Sehari Sebelum Gugur di Tangan PKI
Jenderal Ahmad Yani (Okezone)
A
A
A

PADA subuh 1 Oktober 1965, Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen TNI Ahmad Yani meregang nyawa. Tujuh peluru tercatat menembus tubuh Jenderal Yani akibat serangan gerombolan Tjakrabirawa dan pemuda rakyat.

Sehari sebelumnya tepatnya pada 30 September 1965, anak-anak Jenderal Yani seolah tak pernah mendapat isyarat apapun tentang. Seperti biasa, Jenderal Yani menanyakan keberadaan ibunya.

“Ibu nandi (Ibu di mana),” tanyanya.

“Ibu di dapur, sedang masak,” jawab anak-anaknya kompak, sebagaimana tertulis di buku ‘Tujuh Prajurit TNI Gugur: 1 Oktober 1965’.

Kegiatan pada siang itu dilanjutkan dengan ngobrol santai di ruang keluarga, sembari memberi tahu bahwa anak-anaknya tak perlu masuk sekolah pada 5 Oktober yang merupakan HUT TNI.

“Mengko tanggal 5 Oktober, kabeh melu bapak. Ndelok defile nang Istana. Kabeh mbolos sekolah wae (Nanti tanggal 5 Oktober semua ikut bapak. Lihat defile di Istana. Semua bolos sekolah saja),” tutur Jenderal Yani.

Sontak anak-anak Jenderal Yani girang. Obrolan penuh canda di bar kecil di dalam rumah, Jalan Lembang No 58, Jakarta Pusat itu pun berlanjut, hingga tangan Jenderal Yani sempat menyenggol botol minyak wangi hingga isinya tumpah.

Sang Jenderal lantas mengusap-usap ceceran minyak wangi itu ke tubuh anak-anaknya.

“Nek ditakon uwong seko endi wangine, kandakke nek wangine seko bapak. (Kalau ditanya orang, dari mana wanginya kau dapatkan, bilang wanginya dari bapak),” ucap Jenderal Yani sembari berkelakar.

Selesai makan siang bersama, Jenderal Yani kembali keluar rumah untuk main golf dengan Bob Hasan. Sorenya, Jenderal Yani sepulang ke rumah sempat menyapa beberapa temannya anak-anak Jenderal Yani dari Akademi Militer Nasional (AMN).

“Anak-anak saya ini paling senang dengan kalian. Silakan ngobrol dengan adik-adikmu!” sapa Jenderal Yani yang kemudian berlalu ke ruang tamu untuk bertemu beberapa koleganya.

