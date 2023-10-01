Kebakaran Hutan di Lereng Lawu Semakin Meluas

MAGETAN - Kebakaran hutan lereng Lawu dilaporkan meluas memasuki wilayah Kabupaten Magetan atau sisi timur lereng gunung, sejumlah personil kemudian disiagakan termasuk skenario penggunaan helikopter untuk pemadaman.

Hal itu dikatakan oleh Administratur Lawu Ds, Agus Ahmad Fadholi dan Dansatgas Ops Pengendali Kebakaran, Letkol arm Didik Kurniawan di posko penaggulangan di Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi Minggu (1/10/2023).

“Titik api terpantau sudah masuk di petak 73 lawu ds rph panekan Kecamatan Magetan dan sudah terlihat dari pemukiman warga di Desa Sukowidi dan Desa Bedagung Kecamatan Panekan,” kata Agus.

Sejumlah personil pemadaman rencananya akan di geser ke lokasi dan penggunaan metode water booming dengan menggunakan helikopter.

(Awaludin)