HOME NEWS JATIM

BNPB: 30 Hektare Lahan di Gunung Lawu Terbakar, 130 Petugas Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |18:07 WIB
BNPB: 30 Hektare Lahan di Gunung Lawu Terbakar, 130 Petugas Dikerahkan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa, lahan seluas 30 hektare di Hutan dan Lahan (Gunung Lawu) di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, terbakar.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Jogorogo, Desa. Giri Mulyo. Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan titik api kebakaran meluas.

“Kali ini titik api muncul di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Manyul dan Campur Rejo, Kecamatan Jogorogo, kawasan Gunung Gede area Gunung Lawu sisi utara Ngawi. Titik api meluas ke petak 38, 39,40 dan 41, Lawu Utara, serta hutan lepas blok Trincing (timur ngudal). Kondisi api saat ini masih cukup besar dan bergerak ke arah utara, mengarah ke puncak," kata Prila kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Tangani Karhutla di Kalsel, BNPB Tambah Armada Udara 

Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dengan menerjunkan 130 orang ke lokasi. Serta membuat ilaran di sekitar lokasi titik api.

Namun, petugas mengalami kendala dalam pemadaman diantaranya adalah kondisi medan yang curam dan angin yang kencang.

