Perusahaan Pertahanan Terbesar Inggris Menangkan Kontrak Kapal Selam Aukus Senilai Rp75 Triliun

Perusahaan pertahanan terbesar Inggris menangkan kontrak kapal selam AUKUS (Foto: BAE Systems)

LONDON – Perusahaan pertahanan terbesar Inggris, BAE Systems, telah memenangkan kontrak senilai USD4,82 miliar (Rp75 triliun) untuk membangun kapal selam generasi baru. Hal ini seiring dengan kemajuan pakta keamanan AUKUS antara Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia.

“Kami sangat bangga atas peran kami dalam melaksanakan program kapal selam tri-negara yang sangat penting ini,” kata Kepala Eksekutif BAE Systems Charles Woodburn, dikutip BBC.

BAE mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pekerjaan hingga 2028. Pembuatan kapal diperkirakan akan dimulai pada akhir dekade ini.

Kapal selam SSN-Aukus pertama dijadwalkan akan dikirimkan pada akhir 2030-an.

Baik Inggris dan Australia akan menggunakan kapal selam SSN-Aukus, yang didasarkan pada desain Inggris.

“Investasi bernilai miliaran pound dalam program kapal selam Aukus akan membantu memberikan kemampuan kapal selam pemburu-pembunuh jangka panjang yang dibutuhkan Inggris untuk mempertahankan keunggulan strategis kami dan mengamankan posisi terdepan kami dalam tatanan global yang diperebutkan,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris Grant Shapps saat konferensi partai Konservatif dimulai di Manchester.

BAE mengatakan SSN-Aukus akan menjadi kapal selam serang terbesar, terkuat dan tercanggih yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nantinya kapal ini akan menggantikan kelas Astute, yang dibangun di lokasinya di Barrow-in-Furness, Cumbria.