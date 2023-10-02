5 Kota Tertua di Australia dan Sejarah Singkatnya

PERTH - Australia memiliki 86 kota dan delapan ibu kota, diantaranya Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Canberra, Hobart dan Darwin. Sydney adalah kota dengan populasi terpadat, dengan jumlah penduduk 5.312 juta jiwa. Faktanya kota ini bukanlah ibu kota Australia seperti yang diketahui banyak orang.

Ibu kota Australia adalah Canberra, sebuah kota di selatan Sydney dengan populasi kurang dari 400.000 orang. Namun, terdapat beberapa kota yang sudah berdiri sejak lama. Berikut 5 kota tertua di Australia menurut World Atlas:

1. Sydney

Sydney adalah kota tertua di Australia. Terdapat sejarah panjang di kota ini karena merupakan pemukiman Eropa paling awal di Australia.

Kota Sydney terletak di pantai timur Australia dan dihuni oleh penduduk asli Australia. Bangsa Eropa pertama kali ke Sydney pada 29 April 1770, saat Letnan James Cook mendarat di Botany Bay. Cook lalu mengklaim tanah itu sebagai milik Inggris.

Pada 1776, Inggris memutuskan untuk menggunakan tanah yang ditemukan Cook sebagai poh untuk para tahanan. Nama awalnya “New Albion”, kemudian diubah menjadi “Sydney” untuk menghormati Baron Sydney ke-1.

Pada tanggal 18 Januari 1788, armada pertama dari 11 kapal yang membawa narapidana tiba di Sydney. Hingga tahun 1792, terdapat 4.300 narapidana yang tiba di Sydney.

Jalan, dermaga, gedung umum dan sebagainya dibangun dengan menggunakan tenaga kerja narapidana. Lalu pada tahun 1822, Sydney sudah memiliki bank.

Sydney menjadi kota pertama Australia pada tahun 1842. Populasi Sydney terus bertumbuh hingga mencapai 1 juta pada tahun 1925. Sejak saat itu, kota ini berkembang pesat dan menjadi kota modern seperti sekarang.