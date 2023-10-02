Diduga Bunuh Diri, Pemuda Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan di Jalur Rel Kereta Serpong

TANGSEL - Seorang pemuda dengan kondisi tubuh mengenaskan di jalur perlintasan Kereta Rel Listrik (KRL) KM8, Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (1/10/2023).

Pemuda yang tak diketahui identitasnya itu ditemukan oleh saksi tergeletak sekira pukul 16.45 WIB. Bagian kepala terpisah dari badannya karena tergilas kereta yang melintas. Korban diduga sengaja melakukan aksi bunuh diri.

"Korban yang identitasnya tidak diketahui tengkurap dan meletakkan lehernya di rel kereta pada saat KRL jurusan Rangkas Bitung-Tanah Abang melintas terlindas, sehingga pada bagian kepala terpisah dengan tubuhnya," ungkap Kasubsipenmas Polres Tangsel, Ipda Bayu.

Saksi yang melihat kondisi korban tewas tergeletak lantas melaporkan peristiwa itu. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasadnya ke RSU Kabupaten Tangerang. Dari pemeriksaan, tak ditemukan adanya identitas yang dibawa korban.

"Kasus tersebut dalam proses penyelidikan unit Reskrim Polsek Serpong," jelas Bayu.

Korban yang diduga masih berusia muda, nampak mengenakan sepatu dan berpakaian rapih. Saat kejadian, korban diduga sengaja menjulurkan bagian kepalanya di atas salah satu rel hingga terlindas KRL.

