Diduga Ditinggal Nikah, Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Pusat Perbelanjaan Cikarang

BEKASI — Seorang wanita berinisial ATS (25) meninggal dunia setelah melompat dari area parkir lantai lima sisi barat Gedung Sentra Grosir Cikarang (SGC), Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut sempat terlihat oleh petugas keamanan yang tengah berjaga. Korban diketahui naik ke tembok pembatas area parkir sebelum melompat ke area parkir di lantai bawah.

Sejumlah petugas keamanan bersama orangtua korban pun mendatangi lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, termasuk patah tulang pada bagian kaki.

Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka yang dialaminya.

"Motif yang kita ketahui masalah asmara, korban diputuskan oleh pacarnya yang akan dinikahi, namun tidak memenuhi kesepakatan. Pacarnya yang laki memilih calon lain, dan korban kecewa minta balikan, namun pria menolak," ujar Kapolsek Cikarang Utara Kompol Noach Hendrik, Minggu (11/10/2026).

Namun, pihak kepolisian menyampaikan bahwa petugas masih mendalami peristiwa tersebut untuk memastikan penyebabnya. Kasus ini, sedang ditangani Polsek Cikarang Utara bersama Polres Metro Bekasi.

(Arief Setyadi )

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