Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Rumah Panggung di Ternate Ludes Terbakar

Ismail Sangaji , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |00:43 WIB
Puluhan Rumah Panggung di Ternate Ludes Terbakar
Rumah panggung di Ternate terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

TERNATE - Puluhan rumah di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, ludes diamuk si jago merah, pada Senin (2/10/2023) sekira pukul 00.09 WIT.

Puluhan rumah panggung diatas laut ini terbakar tidak jauh dari Benteng Kalamata. Menurut ketua RW setempat, Muhidin M Bangsa (78 tahun), sumber api diduga berasal dari rumah warga bernama Hamim Gani.

"Hamim waktu dia punya rumah hangus dia loncat ke laut. Kebakaran itu saya lihat mulai dari dia punya rumah," ungkap Muhidin.

Karena melihat api makin membesar, dan rumah-rumah warga yang terbakar terbuat dari bahan kayu, Muhidin pun langsung berlarian ke rumah tetangganya yang kebetulan bekerja di Dinas Kebakaran Kota Ternate untuk melaporkan adanya kebakaran tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176802/bus_terbakar-zNjr_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Tol Wiyoto Kelapa Gading Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement