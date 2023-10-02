Puluhan Rumah Panggung di Ternate Ludes Terbakar

TERNATE - Puluhan rumah di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, ludes diamuk si jago merah, pada Senin (2/10/2023) sekira pukul 00.09 WIT.

Puluhan rumah panggung diatas laut ini terbakar tidak jauh dari Benteng Kalamata. Menurut ketua RW setempat, Muhidin M Bangsa (78 tahun), sumber api diduga berasal dari rumah warga bernama Hamim Gani.

"Hamim waktu dia punya rumah hangus dia loncat ke laut. Kebakaran itu saya lihat mulai dari dia punya rumah," ungkap Muhidin.

Karena melihat api makin membesar, dan rumah-rumah warga yang terbakar terbuat dari bahan kayu, Muhidin pun langsung berlarian ke rumah tetangganya yang kebetulan bekerja di Dinas Kebakaran Kota Ternate untuk melaporkan adanya kebakaran tersebut.