Lagi Tidur Lelap, Mahasiswi di Pesawaran Diperkosa Tetangganya

PESAWARAN - Seorang mahasiswi berinisial NI (24) menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria berinisial NFDP (21) yang merupakan tetangganya sendiri.

Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto mengatakan, peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di rumah korban di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Rabu 27 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB.

"Jadi saat sedang tidur di kamarnya, korban tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu dibuka oleh seseorang," ujar Supriyanto saat dikonfirmasi, Senin (2/10/2023).

BACA JUGA: Lionel Messi Diklaim Desak Inter Miami Boyong Luka Modric

Kasat menuturkan bahwa saat terbangun, korban terkejut melihat NFDP sudah berada di dalam kamarnya. Saat itu, pelaku langsung membekap mulut korban yang berusaha berteriak meminta pertolongan.

BACA JUGA: Rizky Inggar Berperan Jadi Ketua Serikat ART dalam Curhatan Orang Dalam

"Sayangnya tidak ada tetangga yang mendengar teriakan korban," kata dia.

Supriyanto melanjutkan, sambil mengancam korban agar tetap tenang, pelaku kemudian melepaskan pakaian daster korban hingga dan menarik celana korban hingga terlepas.