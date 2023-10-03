Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Henry Cuellar, Anggota Kongres AS yang Ditodong Pistol dan Dicuri Mobilnya

Kronologi Henry Cuellar, Anggota Kongres AS yang Ditodong Pistol dan Dicuri Mobilnya
Henry Cuellar. (Foto: DPR AS)
A
A
A

WASHINGTON - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Texas Henry Cuellar dibajak dan ditodong dengan senjata, pada Senin (2/10/2023) malam , di dekat kediamannya di kawasan Navy Yard Washington, D.C. hanya beberapa blok dari Capitol. 

Menurut laporan ABC News, terdapat tiga hingga empat pria yang menodongkan senjata ke bagian kepala dan mengambil mobil serta telepon milik anggota kongres tersebut.

Kepala Staf Cuellar, Jacob Hochberg, mengkonfirmasi berita pembajakan mobil tersebut dalam sebuah pernyataan kepada ABC News pada Senin malam.

Berdasarkan pernyataan Jacob, Kronologi tersebut terjadi pada saat anggota kongres Cuellar sedang memarkir mobilnya di malam hari, lalu terdapat tiga penyerang bersenjata yang mendekati anggota kongres dan mengambil mobilnya. Beruntung, Cuellar tidak mengalami luka dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh penegak hukum setempat, ia juga berterima kasih kepada PD Metro dan Polres Capitol atas kesigapan dan penyelamatan kendaraan anggota Kongres.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Departemen Kepolisian Metropolitan Washington, D. C. tidak mengkonfirmasi identitas korban. Mereka mengeluarkan pernyataan kepada ABC News hanya mengatakan, "Ada laporan tentang pembajakan mobil bersenjata yang terjadi sekitar pukul 21:32 EST di persimpangan New Jersey dan K Street, Tenggara. Kami tidak memiliki informasi korban saat ini. "

Menurut Polisi D.C. pada Minggu (1/10/2023) terdapat 750 pembajakan mobil yang terjadi di Washington, 75% di antaranya melibatkan senjata.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057/presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement