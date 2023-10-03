Kronologi Henry Cuellar, Anggota Kongres AS yang Ditodong Pistol dan Dicuri Mobilnya

WASHINGTON - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Texas Henry Cuellar dibajak dan ditodong dengan senjata, pada Senin (2/10/2023) malam , di dekat kediamannya di kawasan Navy Yard Washington, D.C. hanya beberapa blok dari Capitol.

Menurut laporan ABC News, terdapat tiga hingga empat pria yang menodongkan senjata ke bagian kepala dan mengambil mobil serta telepon milik anggota kongres tersebut.

Kepala Staf Cuellar, Jacob Hochberg, mengkonfirmasi berita pembajakan mobil tersebut dalam sebuah pernyataan kepada ABC News pada Senin malam.

Berdasarkan pernyataan Jacob, Kronologi tersebut terjadi pada saat anggota kongres Cuellar sedang memarkir mobilnya di malam hari, lalu terdapat tiga penyerang bersenjata yang mendekati anggota kongres dan mengambil mobilnya. Beruntung, Cuellar tidak mengalami luka dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh penegak hukum setempat, ia juga berterima kasih kepada PD Metro dan Polres Capitol atas kesigapan dan penyelamatan kendaraan anggota Kongres.

Sementara itu, Departemen Kepolisian Metropolitan Washington, D. C. tidak mengkonfirmasi identitas korban. Mereka mengeluarkan pernyataan kepada ABC News hanya mengatakan, "Ada laporan tentang pembajakan mobil bersenjata yang terjadi sekitar pukul 21:32 EST di persimpangan New Jersey dan K Street, Tenggara. Kami tidak memiliki informasi korban saat ini. "

Menurut Polisi D.C. pada Minggu (1/10/2023) terdapat 750 pembajakan mobil yang terjadi di Washington, 75% di antaranya melibatkan senjata.

(Rahman Asmardika)