Usai Ekshumasi, Organ Jasad Mahasiswi Cantik Tewas Minum Putas Dibawa Dokkes Forensik ke Labfor

MERANGIN - Setelah tiga jam melakukan proses ekshumasi dan autopsi oleh Dokkes Forensik Polda Jambi, bagian organ jasad mahasiswi cantik Merangin yakni Susi Puji (SP) dibawa Dokkes Forensik ke Labor Forensik Jambi.

Pantauan di lokasi seusai Dokkes melakukan ekshumasi dan autopsi tampak tim Dokkes membawa sampel bagian organ jasad Susi Puji (SP) ke dalam mobil untuk dibawa ke labor forensik Polda Jambi.

Kasat Reskrim Polres Merangin, IPTU Mulyono, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa hari ini pihaknya telah selesai mengawal jalannya ekshumasi seperti yang diminta pihak keluarga korban.

"Alhamdulilah proses ekshumasi dan autopsi berjalan dengan lancar sesuai rencana, Dokkes Forensik Polda Jambi sudah mengambil sampel organ jasad Susi Puji (SP) untuk dibawa ke labor forensik," terang Mulyono Senin (2/10/2023).

Ia mengatakan jika pihaknya tidak tahu sampel apa saja yang diambil oleh pihak Dokkes Forensik.