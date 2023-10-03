Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Ekshumasi, Organ Jasad Mahasiswi Cantik Tewas Minum Putas Dibawa Dokkes Forensik ke Labfor

Usai Ekshumasi, Organ Jasad Mahasiswi Cantik Tewas Minum Putas Dibawa Dokkes Forensik ke Labfor
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MERANGIN - Setelah tiga jam melakukan proses ekshumasi dan autopsi oleh Dokkes Forensik Polda Jambi, bagian organ jasad mahasiswi cantik Merangin yakni Susi Puji (SP) dibawa Dokkes Forensik ke Labor Forensik Jambi.

Pantauan di lokasi seusai Dokkes melakukan ekshumasi dan autopsi tampak tim Dokkes membawa sampel bagian organ jasad Susi Puji (SP) ke dalam mobil untuk dibawa ke labor forensik Polda Jambi.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polres Merangin, IPTU Mulyono, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa hari ini pihaknya telah selesai mengawal jalannya ekshumasi seperti yang diminta pihak keluarga korban.

"Alhamdulilah proses ekshumasi dan autopsi berjalan dengan lancar sesuai rencana, Dokkes Forensik Polda Jambi sudah mengambil sampel organ jasad Susi Puji (SP) untuk dibawa ke labor forensik," terang Mulyono Senin (2/10/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengatakan jika pihaknya tidak tahu sampel apa saja yang diambil oleh pihak Dokkes Forensik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167729/keracunan-6kjA_large.jpg
Ratusan Santri Baitul Qur'an Depok Diduga Keracunan Massal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163465/ugd-83ie_large.jpg
Duh! Minta Saran Diet ke ChatGPT, Pria Lansia Malah Terkapar dan Masuk UGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/510/3159415/keracunan-c54h_large.jpg
Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement