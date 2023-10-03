Awas! Gelombang Tinggi Mengancam Pesisir Selatan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Selasa (3/10/2023) ini.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 – 4,0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – sore hari akan cerah berawan dan malam hari bakal berawan. Rabu dini hari akan berawan.

Suhu udara akan berkisar 20 - 31°C dengan kelembapan udara mencapai 65 - 95 %. Angin bertiup dari timur – selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Nanda Aria)