Melalui Teluk Palabuhanratu, Dua Pelaku Perdagangan Orang Ditangkap Polisi

SUKABUMI - Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap dua pelaku kasus perdagangan orang melalui teluk Palabuhanratu.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede mengatakan kasus ini bermula dari laporan masyarakat di sekitar salah satu tempat penampungan di wilayah Kecamatan Palabuhanratu.

"Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi kemudian melakukan penyelidikan terhadap indikasi bahwa 29 orang akan diberangkatkan untuk bekerja di Australia melalui Teluk Pelabuhan Ratu," ujar AKBP Maruly Pardede, Selasa (3/10/2023).

Setelah penyelidikan dan penggeledahan di salah satu rumah penginapan di Kecamatan Palabuhanratu, ditemukan 29 orang dari berbagai daerah di Indonesia yang berkumpul di sana.

"Mereka adalah calon pekerja yang direkrut untuk bekerja di perkebunan buah di Australia dengan sistem pembayaran gaji per jam. Mereka juga diminta membayar biaya administrasi sebesar 40 juta rupiah," terangnya.

Dua tersangka yang terlibat dalam kasus ini berhasil diamankan. Tersangka pertama adalah seorang perekrut awal yang pernah berkecimpung di bidang PJTKI dan membuka lowongan melalui akun Facebook.