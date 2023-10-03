Polisi Pakistan Bongkar Jaringan Perdagangan Organ yang Mengambil Ginjal dari 300 Orang, 8 Pelaku Ditangkap

Polisi Pakistan bongkar jaringan perdagangan organ manusia (Foto: Ilustrasi/Unsplash)

PAKISTAN – Polisi mengatakan delapan anggota jaringan perdagangan organ di timur laut Pakistan telah ditangkap.

Tersangka pemimpin jaringan tersebut, Fawad Mukhtar, dituduh mengambil ginjal lebih dari 300 orang dan mentransplantasikannya ke klien-klien orang kaya.

Dia sebelumnya telah ditangkap lima kali karena malpraktek, namun berhasil mendapatkan jaminan setiap kali ditangkap.

Pihak berwenang mengatakan setidaknya tiga orang meninggal karena organ mereka diambil dengan cara ini.

Geng tersebut diyakini beroperasi di provinsi Punjab timur, serta di Kashmir yang dikelola Pakistan.

Kepala menteri provinsi Punjab, Mohsin Naqvi mengatakan transplantasi dilakukan di rumah-rumah pribadi dan seringkali tanpa sepengetahuan pasien.

Seorang mekanik mobil dikatakan telah bekerja sebagai asisten bedah Mukhtar dan membantu menarik pasien yang rentan agar keluar dari rumah sakit.