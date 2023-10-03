Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bercita-cita Jadi Dubes, Mahasiswi Unpas Bandung Minta Motivasi ke Ganjar Pranowo

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:02 WIB
Bercita-cita Jadi Dubes, Mahasiswi Unpas Bandung Minta Motivasi ke Ganjar Pranowo
BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Selasa (3/10/2023).

Di akhir sesi kuliah umum, Ganjar Pranowo memberikan kesempatan kepada para mahasiswa baru Unpas ini untuk bertanya kepada dirinya.

Salah satu kesempatan itu diberikan kepada seorang mahasiswi Fakultas Teknik Informatika bernama Anindya. Namun, Anindya tampak kebingungan saat akan bertanya kepada Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

"Tadi kamu angkat tangan mau nanya apa?" tanya Ganjar.

"Bingung," jawab Anindya.

"Oh bingung, ya udah duduk dulu," kata Ganjar.

Kesempatan kedua diberikan kepada mahasiswi Ilmu Komunikasi (Ilkom) bernama Bunga. Dirinya meminta Ganjar Pranowo memberikan motivasi untuk bekal dalam dunia kerja nanti.

"Apa motivasi bapak buat kita yang dari anak anak Ilkom untuk kedepannya di bidang pekerjaan kita nanti?" tanya Bunga.

