Bercita-cita Jadi Dubes, Mahasiswi Unpas Bandung Minta Motivasi ke Ganjar Pranowo

BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Selasa (3/10/2023).

Di akhir sesi kuliah umum, Ganjar Pranowo memberikan kesempatan kepada para mahasiswa baru Unpas ini untuk bertanya kepada dirinya.

Salah satu kesempatan itu diberikan kepada seorang mahasiswi Fakultas Teknik Informatika bernama Anindya. Namun, Anindya tampak kebingungan saat akan bertanya kepada Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Soft Skill di Dunia Kerja

"Tadi kamu angkat tangan mau nanya apa?" tanya Ganjar.

"Bingung," jawab Anindya.

"Oh bingung, ya udah duduk dulu," kata Ganjar.

Kesempatan kedua diberikan kepada mahasiswi Ilmu Komunikasi (Ilkom) bernama Bunga. Dirinya meminta Ganjar Pranowo memberikan motivasi untuk bekal dalam dunia kerja nanti.

"Apa motivasi bapak buat kita yang dari anak anak Ilkom untuk kedepannya di bidang pekerjaan kita nanti?" tanya Bunga.