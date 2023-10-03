Viral Hujan Es di Tengah Musim Kemarau di Sumsel, Warga Heboh

LAHAT - Viral di media sosial (medsos) video fenomena hujan es yang menghebohkan warga di Desa Kota Raya Darat Pajar Bulan Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel).

Meski sedang mengalami musim kemarau, namun di wilayah itu mengalami turun hujan dengan butiran es sebesar kelereng. Hujan es terjadi di tengah pemukiman warga.

Terlihat dari video yang ramai di medsos diunggah instagram @pagaralam_insta. Warga mengumpulkan butiran es yang jatuh di sekitar rumah mereka.

Kepala Desa Kota Raya Darat Pajar Bulan Lahat, Dodi Yono membenarkan kejadian hujan es yang terjadi di wilayahnya pada hari Minggu (1/10/2023) dan sempat membuat heboh warga yang mendapati hujan es.

"Iya benar hujan es terjadi di desa kami pada kemarin Ahad, " katanya Senin (2/10/2023).

Dikatakan Dodi, hujan es terjadi kurang lebih selam 1 jam dari pukul 16.00 WIB - 17.00 WIB. Sebelum terjadi hujan es, ia mengaku di desanya masih mengalami musim kemarau, sama seperti daerah lainnya yang ada di Sumsel.

"Daerah kami masih musim panas, namun tiba-tiba mendung lalu hujan. Paling lama 1 jam tiba-tiba hujan es, " katanya.