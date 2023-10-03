Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Gencar Turun ke Masyarakat, Perindo OKU Optimis Raih Tiga Kursi di DPRD Kabupaten

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |14:05 WIB
Gencar Turun ke Masyarakat, Perindo OKU Optimis Raih Tiga Kursi di DPRD Kabupaten
Partai Perindo OKU Optimis Raih 3 Kursi/Foto: MNC Portal
A
A
A

BATURAJA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Partai Perindo Ogan Komering Ulu (OKU), menyerahkan berkas caleg ke KPUD OKU, Senin, 2 Oktober 2023.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten OKU Yerie Ferlinsyah optimis dengan target untuk pencapaian tiga kursi di DPRD Kabupaten OKU.

"Kita para caleg tentu optimis mendulang suara di dua dapil itu, upaya kita saat ini terus bersentuhan dengan masyarakat bahkan telah berbuat dahulu pakai dana pribadi untuk kepentingan masyarakat banyak," ujar Yeri Ferliansyah saat penyerahan berkas DCT di KPU OKU.

Diakui Yeri, untuk Dapil II sendiri dirinya saat ini membantu warga di dua desa Tungku Jaya dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap dirinya saat ini membuka akses jalan untuk warga sepanjang 10 kilometer bahkan juga membuka lapangan untuk olahraga.

"Seperti di Desa Mekar Jaya kami membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer, sebelumnya warga mengeluhkan tidak adanya akses jalan lingkar yang memudahkan mereka mengangkut hasil kebun. Jadi saya menggunakan dana pribadi membuka akses jalan untuk warga dan fasilitas olahraga, " terang Yeri.

Diharapkan, upaya yang dilakukan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat yang selama ini mendambakan akses jalan lingkar.

Hal senada dilakukan, Andaran Simbolon caleg Perindo Dapil III, yang mengaku terus melakukan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

