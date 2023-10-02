Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Soal Potensi Pemuda Indonesia, DPP Pemuda Perindo Sebut Paling Besar Ada di Bidang Olahraga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:10 WIB
Soal Potensi Pemuda Indonesia, DPP Pemuda Perindo Sebut Paling Besar Ada di Bidang Olahraga
Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jateng, Iqnal Shalat Sukma Wibowo (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyebutkan, bahwa potensi pengembangan pemuda di Indonesia berada di bidang olahraga.

Menurutnya, potensi pengembangan pemuda di Indonesia di bidang olahraga saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu dipengaruhi dari adanya Pandemi Covid-19 yang menimpa pada Maret 2020 silam.

“Saya lihat saat ini potensi paling besarnya di bidang olahraga, karena pandemi yang cukup lama membuat orang tidak bertemu satu sama lain,” kata Iqnal dalam program Podcast Aksi Nyata, Senin (2/10/2023).

Melihat adanya potensi dari pemuda di bidang olahraga, ia mengatakan hal itu membuat DPP Pemuda Perindo kerap menggelar kegiatan olahraga seperti lari, football dan pertandingan bola basket.

Selain itu, Iqnal mengharapkan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ke depannya untuk mengembangkan potensi muda. Mengacu pada generasi milenial dan Gen Z ia berharap adanya keterbukaan dalam akses untuk berpendapat bagi anak muda

“Karena kita generasi milenial dan Gen Z itu terkenal dengan teknologi sosial 5.0, kita minta dibuka aksesnya untuk bisa berpendapat, mengkritik seluas-luasnya, jangan sampai isu kritik ini dianggap kita tidak suka sama pemerintah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement