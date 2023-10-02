Soal Potensi Pemuda Indonesia, DPP Pemuda Perindo Sebut Paling Besar Ada di Bidang Olahraga

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyebutkan, bahwa potensi pengembangan pemuda di Indonesia berada di bidang olahraga.

Menurutnya, potensi pengembangan pemuda di Indonesia di bidang olahraga saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu dipengaruhi dari adanya Pandemi Covid-19 yang menimpa pada Maret 2020 silam.

“Saya lihat saat ini potensi paling besarnya di bidang olahraga, karena pandemi yang cukup lama membuat orang tidak bertemu satu sama lain,” kata Iqnal dalam program Podcast Aksi Nyata, Senin (2/10/2023).

Melihat adanya potensi dari pemuda di bidang olahraga, ia mengatakan hal itu membuat DPP Pemuda Perindo kerap menggelar kegiatan olahraga seperti lari, football dan pertandingan bola basket.

Selain itu, Iqnal mengharapkan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ke depannya untuk mengembangkan potensi muda. Mengacu pada generasi milenial dan Gen Z ia berharap adanya keterbukaan dalam akses untuk berpendapat bagi anak muda

“Karena kita generasi milenial dan Gen Z itu terkenal dengan teknologi sosial 5.0, kita minta dibuka aksesnya untuk bisa berpendapat, mengkritik seluas-luasnya, jangan sampai isu kritik ini dianggap kita tidak suka sama pemerintah,” ujarnya.