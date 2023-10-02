Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Solo, Perindo: Tindak Tegas Sopir Bus Ugal-ugalan!

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan menyoroti kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang-Solo Km 422, Sabtu(30/9/2023).

Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan enam kendaraan dan mendapat perhatian dari semua pihak khususnya pengguna dan pengelola jalan tol.

"Prinsip kehati-hatian saat mengemudi, apalagi di jalan tol, harus diutamakan. Sebab kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang-Solo harus mendapat perhatian dari semua pihak, khususnya pengguna dan pengelola jalan tol," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Dari data yang disampaikan, lanjut Yerry, penyebab kecelakaan beruntun itu diduga karena sopir bus tidak melihat adanya penyempitan jalan karena ada jalur jalan tol yang sedang diperbaiki. Akibatnya, bus menabrak beberapa mobil yang ada di depannya.

Karena itu, Yerry meminta perhatian pengelola jalan tol untuk menambah marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan tol.

"Apalagi kalau sedang lakukan perbaikan, sebaiknya tanda marka adanya perbaikan jalan minimal telah diletakkan 2 Km sebelum titik perbaikan. Tujuannya, agar pengendara dapat mengantisipasi lebih awal," jelas Yerry -- yang maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara itu.