Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Solo, Perindo: Tindak Tegas Sopir Bus Ugal-ugalan!

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:46 WIB
Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Solo, Perindo: Tindak Tegas Sopir Bus Ugal-ugalan!
Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan menyoroti kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang-Solo Km 422, Sabtu(30/9/2023).

Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan enam kendaraan dan mendapat perhatian dari semua pihak khususnya pengguna dan pengelola jalan tol.

"Prinsip kehati-hatian saat mengemudi, apalagi di jalan tol, harus diutamakan. Sebab kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang-Solo harus mendapat perhatian dari semua pihak, khususnya pengguna dan pengelola jalan tol," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Dari data yang disampaikan, lanjut Yerry, penyebab kecelakaan beruntun itu diduga karena sopir bus tidak melihat adanya penyempitan jalan karena ada jalur jalan tol yang sedang diperbaiki. Akibatnya, bus menabrak beberapa mobil yang ada di depannya.

Karena itu, Yerry meminta perhatian pengelola jalan tol untuk menambah marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan tol.

"Apalagi kalau sedang lakukan perbaikan, sebaiknya tanda marka adanya perbaikan jalan minimal telah diletakkan 2 Km sebelum titik perbaikan. Tujuannya, agar pengendara dapat mengantisipasi lebih awal," jelas Yerry -- yang maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement