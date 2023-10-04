Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kasus Penembakan Massal oleh Anak Dibawah Umur, Terbaru Anak 14 Tahun di Bangkok

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:46 WIB
5 Kasus Penembakan Massal oleh Anak Dibawah Umur, Terbaru Anak 14 Tahun di Bangkok
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
BANGKOK - Kasus penembakan massal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur semakin menjadi perhatian global setelah insiden terbaru di Bangkok, Thailand. Insiden ini mengingatkan kita pada serangkaian kasus serupa yang melibatkan anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan kekerasan dengan senjata api.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah lima kasus penembakan massal oleh anak di bawah umur yang menggemparkan dunia :

1. Penembakan Massal di Serbia (2023)

Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun melakukan serangan mengerikan di sebuah sekolah di Beograd pada Rabu, 3 Mei 2023, menewaskan delapan siswa dan seorang penjaga keamanan. Serangan ini terencana dengan cermat dan menyebabkan presiden Serbia mengumumkan langkah-langkah keras terkait kepemilikan senjata.

Dalam insiden tersebut, anak laki-laki tersebut menggunakan dua pistol yang dimiliki oleh ayahnya. Ia pertama kali menembak penjaga keamanan dan tiga anak perempuan di lorong sekolah, kemudian melanjutkan serangannya dengan menembak seorang guru dan beberapa teman sekelasnya yang sedang berada di kelas pelajaran sejarah. Menurut laporan polisi, guru dan enam murid menderita luka serius dan harus dirawat di rumah sakit, beberapa di antaranya mengalami luka yang mengancam jiwa.

2. Penembakan massal di Bangkok (2023)

Baru-baru ini seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun melepaskan tembakan di dalam Siam Paragon Mall yang menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya sebelum berhasil ditangkap oleh pihak berwenang, pada 3 Oktober 2023. Diketahui pelaku sebelumnya telah dirawat karena masalah kesehatan mental.

Topik Artikel :
penembakan penembakan massal
