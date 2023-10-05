Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mahasiswi UMY Sempat Minta Dibelikan Motor Sebelum Ditemukan Jatuh dari Lantai 4 Asrama

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |01:31 WIB
Mahasiswi UMY Sempat Minta Dibelikan Motor Sebelum Ditemukan Jatuh dari Lantai 4 Asrama
Mahasiswi UMY yang tewas usai loncat dari lantai 4 disemayamkan keluarga/Foto: Ira Widyanti
BANDAR LAMPUNG - Mahasiswi yang diduga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 asrama University Residence (Unires) Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sempat meminta dibelikan motor oleh orangtuanya.

Hal itu disampaikan Yulia yang merupakan sepupu korban SMQF (18) saat ditemui awak media di rumah duka, Selasa (3/10/2023) siang.

Yulia mengatakan, keinginan sang sepupu untuk dibelikan motor tersebut telah dipenuhi oleh kedua orangtua korban. Namun motor tersebut belum sempat dikirimkan ke Yogyakarta.

"Dia itu terakhir nge-chat minta motor, karena ayahnya ini jauh kerjanya, jadi dia menghubungi saya dan sudah dibelikan. Cuma tinggal menunggu STNK terus dikirimkan ke sana. Sering telponan nanya motornya sudah dikirim belum. Saya bilang sabar, motor sudah ada tinggal dikirim saja," ujar Yulia.

Yulia menuturkan, meski memiliki kepribadian tertutup, namun sepupunya tersebut merupakan anak yang ceria.

Menurut Yulia, korban baru dua bulan menjalani kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

"Dia lulus sekolah dari pondok mau ilmu komunikasi di Jogja, sama orangtuanya diarahkan di Lampung dan Jakarta tapi tidak mau. Akhirnya dicari sama orangtuanya yang terbaik, lalu dimasukkan kelas Internasional UMY dan maba (mahasiswa baru) 2 bulan dia itu," jelasnya.

"Di sana tinggal di Asrama, karena memang tidak boleh ngekost sama orangtuanya," tambah dia.

