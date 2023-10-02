Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ditemukan Tewas, Mahasiswi UMY Diduga Sempat Tenggak 20 Butir Obat Sakit Kepala

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:28 WIB
Ditemukan Tewas, Mahasiswi UMY Diduga Sempat Tenggak 20 Butir Obat Sakit Kepala
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ditemukan meninggal dunia dengan luka kepala bagian belakang, luka dalam, patah kaki kiri bagian bawah, lecet pada kaki dan tangan, Senin (2/10/2023) pagi. Korban diduga loncat dari lantai IV Gedung Unires UMY

Kasie Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry menuturkan mahasiswa yang ditemukan meninggal tersebut adalah SMKF (18) mahasiwa asal Bandar Lampung. Mahasiswi ilmu komunikasi UMY Semester 1 itu ditemukan di Halaman Belakang Sayap Kanan Gedung Y Unires Putri UMY Dusun Ngebel Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan, Bantul.

"Dia ditemukan hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB," kata dia.

Kejadian berawal ketika salah seorang karyawan asrama saat mengerjakan tugas di ruangan Kantor Gedung Y Lantai Dasar Unires UMY mendengar sesuatu terjatuh. Dan dia mengetahui korban dalam posisi tertelungkup kemudian mencoba mengecek kondisi korban, namun tidak ada respons.

Setelah itu, karyawan tersebut meminta bantuan rekannya untuk memindahkan korban di atas di meja ruang belajar bersama lantai dasar Gedung Y. Kemudian, rekannya yang lain berusaha menelpon ambulans.

Lantaran ambulans tidak datang - datang, maka bersama dosen tersebut berinisiatif membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Agya milik dosen tersebut.

"Korban dibawa dengan posisi bersama di jok belakang ditemani satu orang dan dibawa ke RS PKU Gamping," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
