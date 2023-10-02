Diduga Bunuh Diri, Mahasiswi UMY Tewas Lompat dari Lantai 4 Gedung Asrama

BANTUL - Seorang mahasiswi berinisial SMQ (22) tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 4 salah satu gedung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kasihan, Bantul, Senin (02/10/2023). Dari hasil penyelidikan, polisi menduga korban nekat mengakhiri hidupnya.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, dugaan itu diperkuat dengan sejumlah bukti dan keterangan para saksi. Dimana, Minggu (01/10/2023) malam korban sempat mendapatkan pertolongan medis karena cobaan bunuh diri dengan meminum 20 butir pil Bodrex.

"Selain itu, ada rekaman voice note yang dikirim korban ke salah satu saksi bahwa korban berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya," kata Jeffry, Senin (02/10/2023).

Adapun, kata Jeffry, peristiwa ini bermula sekira pukul 06.15 salah seorang saksi yang sedang mengerjakan tugas di ruangan gedung Y lantai dasar Unires UMY mendengar suara seperti benda terjatuh. Saksi kemudian bergegas keluar untuk mencari sumber suara.

"Saat keluar, saksi sudah melihat korban dalam posisi tertelungkup. Sempat memberikan pertolongan namun tidak ada respon," terangnya.