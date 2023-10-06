Anak-Anak Gang 50 Pejaten Barat Tersenyum Bahagia Dapat Permen dari Caleg Perindo

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina bersilaturahmi ke warga Jalan Pejaten Barat II, Gang 50, RT 05/08, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (6/10/2023) sore tadi. Di sela-sela itu, Alva pun memberikan permen pada anak-anak yang ada di lokasi.

Berdasarkan pantauan, Alva mendatangi warga di Gang 50 dan disambut baik oleh warga sekitar, khususnya ibu-ibu. Saat datang, Alva pun dikerumuni pula oleh anak-anak hingga membuat Alva tersenyum.

Di sela-sela kunjungannya itu pasca menyalami para ibu-ibu, Alva lantas memberikan permen pada anak-anak yang mengerumuninya. Anak-anak pun tampak senang dan bahagia, dibarengi dengan senyuman ibu-ibu yang tinggal di sekitar lokasi.

Dalam kunjungannya, Alva lantas mensosialisasikan tentang KTA Berasuransi dan RPA Partai Perindo yang selalu memberikan pendampingan hukum gratis pada masyarakat. Alva juga mengajak warga yang belum memiliki KTA Berasuransi untuk segera mendaftarkan dirinya agar bisa dicover manakala terlibat kecelakaan.

Pasca mendengarkan keluh kesah warga, khususnya ibu-ibu, Alva pun menyebutkan, keluh kesah tersebut bakal dicatat dan disuarakan pula ke Partai Perindo saat ada diskusi nanti tentang aspirasi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPW RPA Perindo itu juga memberikan bantuan berupa minyak goreng pada ibu-ibu sekitar.

(Qur'anul Hidayat)