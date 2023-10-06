Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mendunia

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:56 WIB
5 Senjata Tradisional Indonesia yang Mendunia
ilustrasi.
JAKARTA - Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan sejarahnya, juga memiliki warisan senjata tradisional yang tak kalah menarik. Senjata-senjata ini, beberapa di antaranya telah mendunia, mencerminkan keahlian seni rupa dan ketangguhan dalam pertempuran yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah beberapa senjata tradisional Indonesia yang telah dikenal di tingkat internasional.

1. Keris

Keris merupakan salah satu senjata yang paling terkenal dibandingkan senjata tradisional lain yang ada di Jawa Tengah. Dahulu, keris digunakan sebagai bentuk identitas diri. Terdapat perbedaan bentuk keris berdasarkan tingkatan sosial.

senjata tajam ini terkenal di seluruh dunia karena keindahannya dan keunikan desainnya. Kris berbentuk pisau lipat dengan gagang yang berbentuk khas dan bilah yang bergelombang. Tidak hanya digunakan dalam identitas diri di pertempuran, tetapi juga sebagai simbol status dan kekuasaan.

Kris sering dihias dengan hiasan yang sangat indah, dan koleksi kris yang antik menjadi barang berharga bagi para kolektor senjata.

2. Parang

Parang adalah pedang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Parang juga merupakan senjata tradisional dari komunitas Melayu di pulau Jawa dan Sumatra.

Di masa lalu, parang dipergunakan sebagai alat perlawanan terhadap penjajah.

Parang memiliki bilah yang kuat dan tajam serta gagang yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan motif-motif tradisional. Senjata ini dikenal karena kegunaannya dalam berburu dan pertahanan diri.

