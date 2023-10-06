Viral, Kapten Kapal di Manado Babak Belur Diduga Dianiaya Oknum TNI AL

MANADO - Seorang kapten kapal penumpang KM Gregorius menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado. Kejadian tersebut menjadi viral di sosial media.

Kapten kapal bernama Christian Ade Harimisa bersama 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) menjadi korban penganiayaan anggota Pomal Lantamal VIII setelah diamankan ke Mako Pomal pada Rabu (4/10/2023).

Dalam postingan yang dibagikan oleh akun @Ern**** di facebook group @Potensi Pembangunan Sangihe, Nusa Utara 2022-2024 diketahui Kapten Kapal tersebut bersama 3 orang ABK-nya ditangkap karena memprotes razia anggota Pomal di atas kapal menggunakan senjata laras panjang dan membongkar barang bawaan penumpang ketika tiba di pelabuhan Manado yang notabene pelabuhan komersil untuk umum.

Dalam video yang beredar, terlihat sempat terjadi perdebatan antara kapten kapal tersebut dan beberapa ABK dengan beberapa anggota Pomal di atas kapal.

Salah seorang anggota yang berpakain biasa tiba-tiba berusaha mengambil telepon genggam salah seorang ABK yang merekam kejadian tersebut. ABK yang memakai kaos putih itu sempat terlibat adu mulut karena tidak mau telpon genggamnya dirampas.

"Mengapa mau rampas HP saya. Ada hal apa bapak mau rampas HP saya. Aturan dari mana mau rampas HP saya," ujar ABK tersebut dikutip Jumat (6/10/2023).