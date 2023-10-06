Wanita Cantik yang Tewas Dianiaya Anak Anggota DPR Sudah Firasat Dibunuh, Ini Unggahannya di Tiktok

SURABAYA - Wanita cantik yang menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh pacarnya yang merupakan anak anggota DPR RI (R), ternyata sudah firasat akan dibunuh. Korban dianiaya di sebuah tempat hiburan malam.

Hal ini terekam di akun TikTok korban Dini Sera Afrianti (28). "Cwe mati-matian jaga hati buat Cwo nya Eh Cwonya mati matian buat matiin cwe nya. Chuaaaks... " tulis korban di unggahan Tiktok-nya.

Sementara dalam kejadian penganiayaan, korban Dini sempat menghubungi keluarga saat dipukuli oleh pacarnya berinisial R. Ia sempat mengirimkan voice note kepada salah satu keluarga saat ia diinjak dan dipukuli di room karaoke Blackhole KTV.

Kuasa hukum korban, Dimas Yemahura mengatakan bahwa Dini mengirim voice note yang berisi keluhan ketika dianiaya oleh R. Bukti voice note itu sudah dikantongi oleh kuasa hukum dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Di voice note itu, Dini bilang intinya dia enggak tahu salah apa kok sampai ditendang dan dipukuli di room karaoke itu,” ujar Dimas.

Kini, pihaknya berharap petugas kepolisian akan melakukan proses hukum secara adil. Karena, menurut Dimas diduga terlapor R yang melakukan penganiayaan adalah anak dari pejabat publik.

Ia pun sempat kecewa dengan penanganan anggota Polsek Lakarsantri yang sempat mengatakan bahwa Andini meninggal karena asam lambung dan tidak ditemukan luka memar.

“Padahal dari visum luar saja kelihatan semua itu luka lebam di sekujur tubuh. Juga ada luka bekas ban di tangan kanannya. Kenapa ? Apakah ada upaya intervensi karena terlapor diduga anak pejabat publik ?,” imbuh Dimas.