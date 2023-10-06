Mobil Pikap Dihantam Kereta di Blitar, Sopir Nekat Lompat dari Jendela

BLITAR - Diduga sopir tidak konsentrasi, sebuah mobil tertabrak Kereta Api Singasari di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam kejadian ini, sopir dan penumpang selamat usai melompat dari jendela kendaraan.

Mobil bak terbuka tersebut ringsek usai tertabrak Kereta Api Singasari di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Srengat. Seluruh badan mobil ringsek dan rusak parah usai dihantam kereta yang melaju dari Tulungagung menuju Blitar.

Diduga kecelakaan ini terjadi lantaran sang pengemudi mobil kurang konsentrasi. Saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu, tidak adanya petugas penjaga juga membuat pengemudi kendaraan tidak menyadari ada Kereta Api Singasari yang melintas.

Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan lantaran mobil mengalami mati mesin akibat dekatnya jarak dengan kereta api. Namun, beruntung sang pengemudi dan anaknya selamat usai melompat dari jendela mobil.

Kapolsek Srengat Kompol Wahono, mengatakan, olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung dilakukan Polsek Srengat. Kasus kecelakaan kereta api dan mobil ini pun kini masih ditangani oleh aparat Kepolisian Resort Srengat, Kabupaten Blitar.

(Arief Setyadi )