Perang Kian Memanas, Hamas Tangkap 3 Tentara Israel Termasuk Komandan Israel Nimrod Aloni

ISRAEL - Komandan Israel, Jenderal Nimrod Aloni, dilaporkan telah ditangkap oleh Hamas dalam perang yang sedang berlangsung. Beberapa media lokal melaporkan hal itu. Nimrod Aloni adalah Komandan Depth Corps.

Sayap militer Hamas, Brigade Qassim, telah merilis sebuah video yang menunjukkan setidaknya tiga pria berpakaian sipil ditawan oleh militan. Mereka mengklaim ketiganya adalah tentara Israel.

Video tersebut, yang dilihat di media sosial, mengklaim para tawanan tersebut adalah "musuh" yang ditangkap selama serangan.

Kantor berita AFP mengatakan video tersebut diawali dengan teks berbahasa Arab yang menyatakan "Gambar Brigade al-Qassim menangkap beberapa tentara musuh selama" operasi Palestina.

Tanda-tanda dalam bahasa Ibrani di latar belakang menunjukkan bahwa video tersebut direkam di sisi Israel di persimpangan Erez antara Israel dan Jalur Gaza.

Seperti diketahui, militan Palestina di Jalur Gaza meluncurkan hampir 5.000 roket ke arah Israel pada Sabtu (7/10/2023) pagi yang memicu sirene serangan udara di seluruh negeri dan meningkatkan kemungkinan terjadinya babak baru pertempuran sengit. Hamas mengaku bertanggung jawab di balik serangan itu.

Suara roket yang meluncur di udara terdengar di Gaza dan sirene meraung hingga Tel Aviv, sekitar 70 kilometer ke utara, dalam serangan dini hari yang berlangsung lebih dari 30 menit.