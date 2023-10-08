Hary Tanoe Bagikan Gerobak Perindo untuk Penjual Es Kelapa di Gorontalo

GORONTALO - Partai Perindo sebagai partai modern yang mempunyai visi terhadap kesejahteraan masyarakat terus melakukan berbagai program dalam mendukung khususnya peningkatan taraf perekonomian para pedagang kecil.

Melalui pemberian gerobak jualan yang langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo kepada pedagang kecil sebagai bantuan untuk memaksimalkan potensi usaha.

Juwita Widya Mahmud seorang pedangang kecil penerima bantuan gerobak jualan dari Perindo. Juwita yang awalnya hanya mengandalkan penjulan es kelapa dengan menggunakan peralatan seadanya, kini dapat berjualan lebih layak dengan bantuan gerobak jualan dari Partai Perindo.

Juwita kini lebih mudah mengatur barang dagangannya, menarik perhatian pelanggan dan menjual es kelapanya dengan lebih efisien. Hasilnya, omset penjualannya pun meningkat secara signifikan.