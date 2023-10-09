Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Bantah Bantu Hamas Rencanakan Serangan ke Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |13:45 WIB
Iran Bantah Bantu Hamas Rencanakan Serangan ke Israel
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya membantu militan Palestina merencanakan serangan mendadak terhadap Israel yang dilancarkan pada Sabtu, (7/10/2023) pagi.

“Keputusan yang diambil oleh kelompok perlawanan Palestina sangat otonom dan selaras dengan kepentingan sah rakyat Palestina,” kata misi Iran untuk PBB dalam sebuah pernyataan kepada media, sebagaimana dilansir RT. “Kami tidak terlibat dalam respons Palestina, karena hal ini hanya dilakukan oleh Palestina sendiri.”

Pada Minggu, (8/10/2023) Wall Street Journal mengutip beberapa sumber, termasuk anggota kelompok militan Hamas dan Hizbullah yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa petugas dari Korps Garda Revolusi Islam Iran telah membantu merencanakan serangan terhadap Israel sejak Agustus. Mereka juga “memberi lampu hijau” untuk operasi tersebut pada pertemuan di Beirut, Lebanon Senin, (2/10/2023) lalu.

Ghazi Hamad, juru bicara Hamas, mengatakan kepada BBC bahwa para militan mendapat “dukungan langsung” dari Iran. Namun, Ali Baraka, pejabat Hamas lainnya, bersikeras dalam sebuah wawancara dengan NBC News bahwa Teheran belum diberitahu tentang 'Operasi Badai Al-Aqsa' sebelumnya.

“Ini merupakan kejutan bagi semua orang, termasuk Iran,” katanya.

Meskipun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Gedung Putih belum melihat bukti keterlibatan Teheran, beberapa pejabat Israel dan Amerika menuduh Republik Islam tersebut berkolusi dengan Hamas.

Halaman:
1 2
      
