Profil Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Terlama yang Umumkan Perang dengan Hamas

TEL AVIV – Setelah kemenangannya dalam pemilihan umum pada tanggal 1 November 2022, politisi Israel Benjamin Netanyahu, yang juga dikenal sebagai "Bibi", telah dilantik sebagai perdana menteri untuk masa jabatan keenamnya pada 29 Desember 2022.

Pemerintahan sayap kanannya yang baru, dikenal paling religius dan keras dalam sejarah Israel, terdiri dari partai-partai beraliran ultra-ortodoks, dan partainya sendiri, Partai Likud.

Netanyahu, yang juga diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan korupsi, sudah menjadi perdana menteri terlama di Israel, dan sekarang mengantarkan pemerintahan paling kanan di Israel.

Perjalanan Karier Singkat Benjamin Netanyahu

Benjamin pertama kali terpilih sebagai perdana menteri Israel pada 29 Mei 1996, dengan selisih suara satu persen dari Shimon Peres, salah satu kandidat pada saat itu.

Benjamin menjadi orang termuda yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Israel ketika ia membentuk pemerintahan pada 18 Juni 1996.

Ia lahir di Jaffa pada 1949, sebelum kemudian dibesarkan di Yerusalem dan bersekolah di Amerika Serikat.

Ayah Benjamin, Benzion Netanyahu adalah seorang "Zionis Revisionis" yang terlahir dengan nama Benzion Mileikowsky, mengubah namanya menjadi Benzion Netanyahu setelah ia menetap di Palestina.