4 Fakta Ferrari Tabrak Sejumlah Kendaraan di Bundaran Senayan, Pengemudi Bakal di Tes Urine

KECELAKAAN beruntun melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman dekat Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Satu mobil mewah Ferrari yang dikemudikan oleh pria berinisial RAS (29) rusak berat akibat kecelakaan tersebut.

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, terlihat mobil Ferrari berwarna merah rusak parah pada bagian depannya. Kemudian, dalam video tersebut disebutkan akibat tabrakan beruntun itu mengakibatkan perselisihan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pengemudi Ferrari Menabrak

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhonny Eka membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Dia mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu (8/10/2023) pukul 03.30 WIB dini hari.

Adapun kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan roda empat termasuk mobil Sport Ferrari dan taksi serta tiga kendaraan roda dua.

“Kecelakaan melibatkan Sedan Ferrari, Toyota Avanza Taksi, Honda Brio, Sepeda Motor Honda Beat Benelli Sport Sepeda Motor Honda Verza,” kata Jhonny kepada wartawan Minggu (8/10/2023).

Jhonny menuturkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, mulanya kendaraan Ferrari dari arah bundaran HI menuju ke Jalan Jenderal Sudirman.

“Sesampainya sebelum lampu merah Bundaran Senayan lantaran diduga kurang hati-hati serta kosentrasi akhirnya menabrak 5 kendaraan,” ujarnya.

2. Dua Orang Menjadi Korban

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhonny Eka mengatakan, akibat peristiwa itu, dua orang menjadi korban luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Pengemudi kendaraan sepeda motor Benelli mengalami luka di kaki terkilir, selangkangan lecet dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Verza mengalami luka tangan kanan lebam, paha kanan memar. Keduanya di bawa ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan,” kata Jhonny.