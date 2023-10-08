Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Bermuatan Wisatawan Kecelakaan di Pantai Selatan, 2 Orang Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |12:58 WIB
Truk Bermuatan Wisatawan Kecelakaan di Pantai Selatan, 2 Orang Tewas
Kecelakaan Truk di Malang/Foto: Okezone
MALANG - Kecelakaan lalu lintas menimpa rombongan wisatawan yang hendak menuju pantai di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Rombongan wisatawan ini menaiki sebuah truk dengan Nopol N 8892 DD yang diduga mengalami rem blong saat melintasi Jalan Raya Desa Bantur, tepatnya di depan Telkom Bantur.

Dari informasi yang dihimpun Okezone, rombongan wisatawan itu merupakan karang taruna Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang hendak menuju pantai untuk berwisata.

Kecelakaan itu sendiri terjadi pada Sabtu tengah malam (7/10/2023) sekitar pukul 23.50 WIB, saat rombongan hendak menuju Pantai Banyu Meneng, di wilayah Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Tampak dari video dan foto yang diterima, para korban dievakuasi ke Puskesmas Bantur. Ruangan yang terbatas membuat beberapa korban terpaksa dirawat di lantai, terlihat ada satu korban yang tangan kanannya diduga patah dan hanya diberi penanganan pertama di lantai.

Sementara dua korban meninggal dunia juga dikumpulkan satu lokasi, dua korban meninggal itu hanya ditutup selimut. Satu korban meninggal bahkan masih diletakkan di lantai fasilitas kesehatan.

Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita menjelaskan, bila truk berwarna kuning yang dikendarai oleh Zainul Kirom (23) warga Jalan Sidodadi Raya Desa Wandanpuro, Bululawang, aalanya melaju dari utara ke selatan. Truk tersebut mengangkut sekitar 30 orang penumpang yang merupakan warga Desa Wandanpuro.

"Ketika berada tepat di Jalan Raya Desa Bantur mengalami rem blong, sehingga laju tidak terkendali yang kemudian menabak pagar pembatas rumah milik warga yang menyebabkan kendaraan terbalik," kata Agnis Juwita, dikonfirmasi pada Minggu (8/10/2023).

Akibat kecelakaan ini dua penumpang truk langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua korban yakni Adi dan Ali, meninggal dunia, satu korban lain bernama Suswoyo mengalami luka berat. Sementara 27 orang lainnya mengalami luka ringan.

