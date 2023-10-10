DPD Perindo Karo Rayakan HUT ke-9 Partai Bersama Penyandang Tunalaras

KARO - Merayakan HUT ke-9 Partai Perindo, DPD Karo, Sumatera Utara gelar kegiatan bersama warga tunalaras atau orang dengan gangguan jiwa, dengan tujuan berbagi kebahagiaan sesama manusia.

Di sini perayaan HUT Partai Perindo dilaksakan bersama sama dengan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa namun sudah membaik atau warga tuna laras yang dirawat di tempat ini.

Perayaan kali ini dilaksanakan dengan tujuan untuk berbagi sesama manusia.

"Dengan bertambahnya usia partai, diharapkan semakin matang persiapan partai dalam menghadapi persaingan di tahun 2024 mendatang," kata Putra Sinulingga, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Karo.

Sementara itu, Lipat Ginting, Staf UPT Pelayanan Sosial mengucapkan terimakasih kepada Partai Perindo Karo yang telah mau berbagi terhadap masyarakat/

"Terkhusus terhadap warga yang dirawat di lokasi ini," katanya.

