HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Hamas Dapat Senjata dan Latihan dari Iran?

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |13:26 WIB
Apakah Hamas Dapat Senjata dan Latihan dari Iran?
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN – Serangan kelompok Palestina Hamas ke kota-kota Israel pada Sabtu, (7/10/2023) diduga telah direncanakan setidaknya satu tahun lalu, menurut laporan pejabat intelijen Timur Tengah. Serangan ini merupakan kekerasan paling mematikan di Israel sejak Perang Yom Kippur pada 1973.

Dilansir dari Politicalwire, pejuang Hamas mendapatkan dukungan utama dari sekutu Iran, yang memberikan pelatihan militer, bantuan logistik, serta dana senjata dalam jumlah besar, baik senjata Barat maupun bekas,

Meskipun peran Iran dalam serangan tersebut masih belum sepenuhnya jelas, serangan ini mencerminkan upaya Teheran selama bertahun-tahun untuk mengelilingi Israel dengan pejuang paramiliter yang dipersenjatai dengan teknologi senjata yang semakin canggih dan memiliki kemampuan menyerang jauh ke dalam wilayah negara Yahudi.

Menurut laporan Sindonews, Israel mengklaim Hamas mendapatkan dukungan finansial dari Iran sekira USD100 juta per tahun atau setara dengan Rp1.5 triliun.

Pada 2021, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa Hamas menerima pendanaan, persenjataan, pelatihan dari Iran, serta mendapatkan sejumlah dana yang terkumpul di negara-negara Teluk Arab.

