Serangan Israel Ubah Gaza Jadi Debu, Korban Jiwa Perang Hampir Tembus 1700 Orang

Pemandangan kehancuran akibat serangan udara Israel di Gaza, Palestina, 10 Oktober 2023. (Foto: Reuters)

YERUSALEM/GAZA - Israel menggempur Jalur Gaza pada Selasa, (10/10/2023) dengan serangan terdahsyat dalam 75 tahun sejarah konfliknya dengan Palestina. Serangan Israel menghancurkan seluruh distrik hingga menjadi debu meskipun ada ancaman Hamas untuk mengeksekusi tawanan untuk setiap serangan ke distrik sipil.

Israel telah bersumpah akan melakukan "balas dendam yang besar" sejak kelompok bersenjata Palestina mengamuk di kota-kotanya, meninggalkan jalan-jalan yang dipenuhi mayat, yang merupakan serangan paling mematikan dalam sejarah Israel.

Mereka telah memanggil ratusan ribu pasukan cadangan dan menempatkan Gaza, yang dihuni 2,3 juta orang, di bawah pengepungan total.

Media Israel mengatakan kematian akibat serangan Hamas pada Sabtu, (7/10/2023) telah mencapai 900 orang, kebanyakan warga sipil ditembak mati di rumah, di jalan-jalan atau di pesta dansa gurun pasir.

Puluhan warga Israel dan beberapa orang asing dibawa ke Gaza sebagai sandera. Beberapa diarak di jalan-jalan.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan balasan Israel telah menewaskan setidaknya 770 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang. Serangan udara, yang merupakan serangan terberat yang pernah ada, semakin intensif pada Selasa malam, mengguncang tanah dan menimbulkan asap serta api ke langit pagi.

PBB mengatakan lebih dari 180.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal, banyak di antaranya berkerumun di jalan atau di sekolah. Pengeboman menutup jalan bagi kru darurat.