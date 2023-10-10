Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Parung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |00:06 WIB
Pemotor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Parung
Polisi olah TKP lokasi tabrak lari di Parung (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BOGOR - Pengendara motor berinisial KS (39), mengalami kecelakan di Jalan Raya Bogor-Parung, Desa Jabon, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pemotor tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian usai jadi korban tabrak lari.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecalakaan itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Awalnya, korban diketahui mengendarai motor dari arah Bogor menuju Parung.

"Di TKP terserempet oleh mobil yang jenis dan nopolnya tidak diketahui pada saat mendahuluinya," kata Angga dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Dalam kecelakaan tersebut , korban mengalami luka pada bagian memar kepala, patah kaki dan tangan lecet. Korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Korban meninggal dunia di TKP," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement