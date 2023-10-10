Pemotor Tewas Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Parung

Polisi olah TKP lokasi tabrak lari di Parung (Foto : Istimewa)

BOGOR - Pengendara motor berinisial KS (39), mengalami kecelakan di Jalan Raya Bogor-Parung, Desa Jabon, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pemotor tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian usai jadi korban tabrak lari.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecalakaan itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Awalnya, korban diketahui mengendarai motor dari arah Bogor menuju Parung.

"Di TKP terserempet oleh mobil yang jenis dan nopolnya tidak diketahui pada saat mendahuluinya," kata Angga dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Dalam kecelakaan tersebut , korban mengalami luka pada bagian memar kepala, patah kaki dan tangan lecet. Korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Korban meninggal dunia di TKP," ujarnya.