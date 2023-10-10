Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Pembunuh Aktivis Papua Michelle Kurisi Ditangkap, Diduga Anggota KNPB

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |07:01 WIB
3 Fakta Pembunuh Aktivis Papua Michelle Kurisi Ditangkap, Diduga Anggota KNPB
AW, salah satu pembunuh aktivis perempuan Papua (foto: dok ist)
SATGAS Gakkum Operasi Damai Cartenz 2023 menangkap tiga teroris KKB dari tujuh terduga pelaku pembunuhan Aktivis Perempuan Papua, Michelle Kurisi Doga pada 5 Oktober 2023.

Michelle Kurisi Doga menjadi korban pembunuhan di Distrik Koloak Atas, Kabupaten Lanny Jaya pada 28 Agustus 2023. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ketiga Pelaku Ditangkap di Lokasi Berbeda

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, ketiganya ditangkap di tiga lokasi berbeda.

"Yaitu PM di Jayawijaya, AW di Jayapura, dan RK alias RM di Tolikara," kata Ignatius Benny Ady Prabowo dalam konferensi pers pada Senin (9/10/2023).

"Saat ini, ketiga terduga pelaku telah diamankan di Polda Papua untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, sementara pihak berwenang terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan mengerikan ini," katanya.

2. Pelaku Diduga Anggota KNPB

 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, empat orang terduga pelaku lainnya telah masuk daftar pencarian orang.

"KW (DPO), JW (DPO), DW (DPO), dan K (DPO). Mereka semua diduga merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang secara aktif menyebarkan propaganda negatif tentang isu Papua di media sosial," katanya.

Halaman:
1 2
      
