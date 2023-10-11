Update Perang Hamas-Israel: 40 Bayi Tewas di Tangan Hamas

Orang-orang berduka di dekat makam korban yang tewas dalam festival musik yang diserang Hamas di Ashkelon, Israel, 10 OKtober 2023. (Foto: Reuters)

GAZA - Perang antara Israel dan Hamas telah mencapai titik kekejaman yang tak terbayangkan, dengan laporan yang mengungkapkan kengerian di komunitas Israel yang diserang oleh pasukan Hamas.

Menurut laporan media Israel, termasuk i24News, pasukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang bergerak ke Kfar Aza, salah satu komunitas yang diserang oleh teroris Hamas, menemukan sekira 40 bayi yang tewas, beberapa di antaranya dipenggal.

Dilansir dari Fox News, tindakan Hamas telah menggambarkan kebrutalan pasukan penyerang.

"Ini bukan perang, ini bukan medan perang. Anda melihat bayi-bayi, ibu, ayah, di kamar tidur mereka, di ruang perlindungan mereka, dan bagaimana Hamas membunuh mereka," kata perwira IDF Mayjen Itai Veruv.

Pada Sabtu pagi (7/10/2023), pasukan pimpinan Hamas menyerbu perbatasan Israel-Gaza sementara penduduk tidur, menyeret orang ke jalan, menyandera beberapa orang, dan melakukan tindakan kejam termasuk memenggal kepala dan membunuh warga Israel.

Lebih dari 700 warga sipil, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan orang tua, dilaporkan tewas dalam serangan teror terbesar dalam satu hari dalam sejarah Israel.

Komunitas yang tadinya ramai menjadi tak dikenali lagi setelah serangan brutal ini. Mobil-mobil terbakar habis, bangunan rusak, dan mayat dibiarkan tergeletak di jalanan. Masyarakat setempat dilanda kehancuran yang mengingatkan pada pengalaman pasukan Sekutu yang memasuki wilayah yang dikuasai Nazi selama Perang Dunia II.