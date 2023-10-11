Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Terjun ke Jurang di Sukabumi, Sopir Tewas Mengenaskan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |02:01 WIB
Truk Terjun ke Jurang di Sukabumi, Sopir Tewas Mengenaskan
Truk terjun ke jurang di Sukabumi (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Sebuah truk bermuatan besi terperosok ke jurang di Jalan Raya Loji tepatnya Puncak Dini, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/10/2023). Peristiwa tersebut bermula ketika kendaraan Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi B 9930 KQB melaju dari arah Palabuhanratu menuju Ciemas dengan muatan besinya.

Namun, sesampainya di tanjakan dengan kontur menanjak curam, mobil tersebut tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur dan terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. "Mobil tersebut dikendarai Bambang Ariyanto dan membawa penumpang Luky Febriandi keduanya warga Kabupaten Banjar," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar.

Dalam kejadian itu, kata Ipda M Yanuar Fajar, posisi sopir terjepit kendaraan yang dikemudikannya. Hingga akhir meninggal di tempat. "Pengemudi kendaraan Mitsubishi colt diesel meninggal (MD) lantaran mengalami cedera kepala berat," ungkapnya.

Diketahui, truk yang melaju dari arah Palabuhanratu itu mengantar besi dengan tujuan proyek pembangunan salah satu hotel di wilayah Puncak Gebang, Desa Girimukti. Namun, tanjakan dini sendiri kerap menimbulkan kecelakaan baik roda dua maupun roda empat lantaran kondisi jalan menanjak dan curam. Oleh karnanya, Satlantas Polres Sukabumi bakal memasang rambu larangan truk melintas di areal tersebut.

"Itu jalan nasional, secara aturan bisa lewat. Namun, kita sudah kaji mau koordinasi sama Dinas Perhubungan untuk mengajukan memasang rambu - rambu larangan untuk truk muatan melewati puncak dini," ujar Ipda M Yanuar Fajar.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement