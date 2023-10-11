Truk Terjun ke Jurang di Sukabumi, Sopir Tewas Mengenaskan

SUKABUMI - Sebuah truk bermuatan besi terperosok ke jurang di Jalan Raya Loji tepatnya Puncak Dini, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/10/2023). Peristiwa tersebut bermula ketika kendaraan Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi B 9930 KQB melaju dari arah Palabuhanratu menuju Ciemas dengan muatan besinya.

Namun, sesampainya di tanjakan dengan kontur menanjak curam, mobil tersebut tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur dan terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. "Mobil tersebut dikendarai Bambang Ariyanto dan membawa penumpang Luky Febriandi keduanya warga Kabupaten Banjar," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar.

Dalam kejadian itu, kata Ipda M Yanuar Fajar, posisi sopir terjepit kendaraan yang dikemudikannya. Hingga akhir meninggal di tempat. "Pengemudi kendaraan Mitsubishi colt diesel meninggal (MD) lantaran mengalami cedera kepala berat," ungkapnya.

Diketahui, truk yang melaju dari arah Palabuhanratu itu mengantar besi dengan tujuan proyek pembangunan salah satu hotel di wilayah Puncak Gebang, Desa Girimukti. Namun, tanjakan dini sendiri kerap menimbulkan kecelakaan baik roda dua maupun roda empat lantaran kondisi jalan menanjak dan curam. Oleh karnanya, Satlantas Polres Sukabumi bakal memasang rambu larangan truk melintas di areal tersebut.

"Itu jalan nasional, secara aturan bisa lewat. Namun, kita sudah kaji mau koordinasi sama Dinas Perhubungan untuk mengajukan memasang rambu - rambu larangan untuk truk muatan melewati puncak dini," ujar Ipda M Yanuar Fajar.

(Arief Setyadi )