Mahasiswi di Cianjur Diperkosa dan Dirampok Tetangga Kosan

CIANJUR - Seorang mahasiswi di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur menjadi korban perampokan dan perkosaan tetangga kosannya sendiri.

Berdasarkan keterangan, aksi pemerkosaan tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB pada Kamis (5/10/2023) oleh tetangga kosannya berinisial MS (21). MS sendiri saat melakukan aksinya masih, dalam pengaruh minuman keras.

Kasat Reskrim Polres Cianjur, Iptu Tono Listianto mengatakan, kejadian tersebut berawal ketika pelaku saat pulang ke kosannya melihat korban tengah terlelap tidur.

"Saat kejadian pelaku pulang ke kosan dalam kondisi mabuk. Kemudian mengintip ke kamar kosan korban yang kebetulan bersebelahan dan mendapati korban tengah tertidur lelap. Disampingnya terdapat barang-barang berharga milik korban sehingga menimbulkan niat jahat pelaku," ujar Tono kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Pada saat melakukan aksinya, pintu kosan korban tidak terkunci, sehingga membuat pelaku semakin berani menjalankan aksinya. Pelaku kemudian langsung menyelinap ke kamar korban.

"Namun korban terbangun dan pelaku langsung membekap mulut korban dan mengikat tubuh korban hingga tidak berdaya. Melihat korban sudah tidak berdaya pelaku langsung memperkosanya. Usai memperkosa korban, pelaku membawa kabur barang berharga milik korban berupa handphone dan laptop," jelas Tono.