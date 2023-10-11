Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Forum Disabilitas ASEAN, Mensos Dorong Penghapusan Diskriminasi Lewat Inovasi Teknologi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |23:10 WIB
Forum Disabilitas ASEAN, Mensos Dorong Penghapusan Diskriminasi Lewat Inovasi Teknologi
Mensos Tri Rismaharini (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan berbagai inovasi yang dilahirkan Kementerian Sosial (Kemensos). Yakni, tiga inovasi alat bantu disabilitas dengan fitur teknologi tinggi.

Inovasi tersebut berupa tongkat penuntun adaptif, gelang Gruwi untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Kemudian, gelang Grita untuk penyandang disabilitas intelektual.

Inovasi teknologi terbukti mampu mempermudah para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Alat bantu ini meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mensos seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu (10/11/2023).

Dijelaskan juga bahwa tongkat adaptif diciptakan dan didesain dengan fitur-fitur yang mampu mendukung aktivitas para penyandang disabilitas sensorik netra. Di antaranya bisa mengeluarkan peringatan suara ketika menangkap suatu objek di depannya.

Selain itu, TPA juga mampu mendeteksi jarak yang ada di depan tongkat, mendeteksi air atau genangan air. Bahkan, mendeteksi asap dan panas.

Sementara Gruwi diciptakan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Gruwi memiliki fitur tombol panik dengan alarm darurat, sensor suara dengan pengaturan level tangkapan dan jarak, serta indikator LED dan getaran yang dapat mendeteksi suara.

Begitu juga Grita memiliki keunggulan yang dilengkapi dengan fitur sensor denyut nadi dengan alarm jika melebihi batas wajar, lampu indikator darurat untuk perhatian sekitar, dan 8 level sensitivitas denyut nadi yang dapat diatur. Selain itu, juga koneksi ponsel untuk mengirim koordinat GPS dan data realtime.

