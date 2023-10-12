Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wilayah Palestina yang Diduduki Israel

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:05 WIB
Wilayah Palestina yang Diduduki Israel
Wilayah Palestina yang diduduki Israel (Fotop: AP)
A
A
A

PALESTINA -Lebih dari 50 tahun yang lalu, negara Israel mengejutkan dunia saat mereka merebut sisa wilayah Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan Suriah dan Semenanjung Sinai Mesir dalam hitungan enam hari saja.

Dikutip Aljazeera, pada 1948 dan 1967, Jalur Gaza berada dibawah administrasi militer Israel, karena hal ini Mesir meninggalkan semua klaim atas Jalur Gaza dalam perjanjian damai Mesir Israel.

Sepanjang perang yang terjadi pada tahun 1948, pasukan Israel menguasai sekitar 78 persen wilayah bersejarah Palestina. Sisanya sebesar 22 persen berada di bawah pemerintahan Mesir dan Yordania.

Selain merebut Jalur Gaza, Israel juga merebut wilayah Yordania dan Suriah. Perang tersebut dikenal sebagai Perang 1967 atau Perang Juni, Israel mengirimkan pasukan “Naksa”, yang berarti kemunduran atau kekalahan, kepada tentara negara-negara Arab tetangganya, dan untuk orang-orang Palestina yang kehilangan seluruh tanah air mereka yang tersisa.

Naksa merupakan kelanjutan dari peristiwa penting sebelumnya yang membuka jalan bagi perang tahun 1967. Sembilan belas tahun sebelumnya, pada tahun 1948, negara Israel terbentuk melalui proses kekerasan yang mengakibatkan pembersihan etnis di Palestina.

Pada tahun 1967, Israel menyerap seluruh sejarah Palestina, serta wilayah tambahan dari Mesir dan Suriah. Pada akhir perang, Israel telah mengusir 300.000 warga Palestina dari rumah mereka, termasuk 130.000 orang yang mengungsi pada tahun 1948, dan memperoleh wilayah yang luasnya tiga setengah kali lipat.

Selain itu, Israel juga memperluas hukum, yurisdiksi, dan administrasinya ke Yerusalem Timur dan beberapa kota dan desa terdekat, dan memasukan daerah tersebut kedalam kotamadya Yerusalem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement