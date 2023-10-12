Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bunuh 27 Warga Palestina di Tepi Barat, Sementara Gempur Gaza Jadi Puing-Puing

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:11 WIB
Israel Bunuh 27 Warga Palestina di Tepi Barat, Sementara Gempur Gaza Jadi Puing-Puing
Pelayat membawa jasad seorang warga yang tewas dalam bentrokan dengan pemukim Yahudi dan pasukan keamanan Israel di Nablus, Tepi Barat, 11 Oktober 2023. (Foto: Reuters)
RAMALLAH – Kekerasan meningkat di Tepi Barat yang diduduki disaat Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan menggempur Gaza sebagai respon atas serangan kelompok Palestina itu akhir pekan lalu. Kekerasan di Tepi Barat kali ini berisiko meningkat setelah lebih dari setahun terus-menerus bergejolak. .

Pasukan keamanan Israel telah menewaskan setidaknya 27 warga Palestina dalam bentrokan di Tepi Barat sejak Sabtu, (7/10/2023) ketika faksi-faksi Palestina menyerukan orang-orang di wilayah Palestina untuk bergabung dalam perjuangan melawan pendudukan Israel.

Pada Rabu, (11/10/2023) tiga warga Palestina ditembak mati oleh pasukan keamanan Israel dan pemukim Yahudi yang bertopeng di desa Qusra dekat kota Nablus di Tepi Barat utara, kata Kementerian Luar Negeri Palestina. Insiden ini terjadi setelah tentara Israel mengatakan pihaknya memasok ribuan senjata api kepada warga Yahudi yang memiliki izin "untuk meningkatkan sistem pertahanan" di seluruh negeri.

Militer Israel mengatakan pihaknya siap menghadapi eskalasi di Tepi Barat dan pasukannya telah bersiaga tinggi, melakukan penangkapan dan menggagalkan kemungkinan serangan.

“Siapa pun yang menantang kami di Yudea dan Samaria akan dihadang dengan kekuatan besar,” kata Juru Bicara Militer Laksamana Muda Daniel Hagari pekan ini, menggunakan nama-nama Yahudi dalam Alkitab untuk Tepi Barat.

Hingga Rabu, pos pemeriksaan militer masih ditutup dan jalan-jalan di beberapa bagian Tepi Barat ditutup dengan gundukan tanah, sehingga membatasi pergerakan.

      
